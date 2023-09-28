Мишустин: РФ рассчитывает, что зарубежные инвесторы вернутся на российский рынок

Премьер-министр также указал на то, что "свято место пусто не бывает"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. РФ надеется, что зарубежные инвесторы вернутся на российский рынок, многие из них были вынуждены уйти с него под давлением собственных властей. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин, выступая на Московском финансовом форуме.

"Знаем, что многие зарубежные инвесторы хотели сохранить свои проекты в нашей стране, видели, что они в этом заинтересованы. Ценим их усилия и с пониманием относимся к ситуации, в которой они оказались из-за действий собственных властей. Кто-то все-таки был вынужден уйти из России", - сказал глава кабмина.

"Мы рассчитываем, что прагматизм возобладает, и они вернутся", - добавил он.

Председатель правительства также указал на то, что "свято место пусто не бывает". Те, кто покинул российский рынок, в результате освободили нишу для других игроков и поставщиков, дали возможность менее раскрученным брендам проявить себя, а более решительным инвесторам - расширить свои проекты или запустить новые, пояснил Мишустин.