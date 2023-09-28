Мишустин: спрос на качественные товары и услуги в России не только не падает, но и растет

Премьер-министр отметил, что "восстановление экономической активности идет темпами выше, чем прогнозировалось ранее"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Восстановление экономики в стране идет более высокими темпами, чем прогнозировалось, а спрос на качественные товары и услуги не только не уменьшается, но и возрастает. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Спрос на качественные товары и услуги не только не сократился, а, наоборот, растет", - сказал глава кабмина, выступая на Московском финансовом форуме. Он также отметил, что "восстановление экономической активности идет темпами выше, чем прогнозировалось ранее".

Мишустин обратил внимание на то, что, по данным министерства экономического развития, по итогам года рост валового внутреннего продукта может превысить 2,5%. По его словам, такая динамика стала возможной благодаря гибким и оперативным действиям правительства в координации с Банком России. "Они позволили нивелировать многие вызовы, поддержать базовые отрасли промышленности, малый и средний бизнес, системообразующие предприятия и, конечно, наших граждан", - заметил премьер.