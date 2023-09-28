Мишустин указал на важную роль грамотной финансовой политики в восстановлении экономики

Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе правительство утвердило проект бюджета на следующую трехлетку, а в ближайшие дни он будет направлен в Госдуму

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Большую роль в восстановлении отечественной экономической системы сыграл ответственный подход к финансовой политике, в частности - сбалансированность федерального бюджета. Об этом заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Немалую роль [в восстановлении экономической активности] сыграл и ответственный подход к финансовой политике", - сказал глава кабмина, выступая на Московском финансовом форуме. "Прежде всего - сохранение сбалансированности федерального бюджета", - добавил он.

О проекте бюджета

Премьер напомнил, что на прошлой неделе правительство утвердило проект бюджета на следующую трехлетку, а в ближайшие дни он будет направлен в Госдуму. По словам Мишустина, доходная составляющая проекта была значительно увеличена, а это в свою очередь позволит профинансировать больше расходов, гарантировать четкое выполнение всех социальных обязательств и обеспечить дальнейшее развитие экономики предложения с акцентом на собственный потенциал страны и ее ресурсы.

Ключевыми драйверами роста при этом станут инвестиционная и потребительская активность, а также расширение обрабатывающих производств, пояснил он.

Глава кабмина также обратил внимание на то, что базовый прогноз, на котором основывается бюджет, предполагает сохранение ежегодных темпов роста на уровне выше 2% в течение следующих трех лет. Действия российских властей при этом будут сосредоточены прежде всего на эффективном решении приоритетных задач, поставленных ранее президентом РФ Владимиром Путиным.

Как напомнил премьер, речь идет об углублении внешнеэкономического взаимодействия с перспективными партнерами из дружественных стран, совершенствовании необходимых механизмов, в том числе транспортной и платежной составляющих, а также об укреплении технологического и финансового суверенитета, опережающем строительстве транспортной, коммунальной и социальной инфраструктур, повышении благосостояния граждан, обеспечении народосбережения, защите материнства и детства, поддержке семей с детьми.