Мишустин заявил, что Россия может проводить финансовые расчеты, несмотря на санкции

Премьер-министр также напомнил, что в РФ успешно работает национальная карта "Мир"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия сохранила возможность проводить расчеты - как внутренние, так и внешние, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Безусловно, важную роль в успешной адаптации к санкциям сыграла отечественная финансовая система. Россия сохранила возможность проведения расчетов вне зависимости от действий из-за рубежа", - указал он.

Премьер напомнил, что в РФ успешно работает национальная карта "Мир". "На ее базе реализуется не только платежный, но и нефинансовый функционал. Это социальные и транспортные карты, электронные сертификаты", - заметил он.

Мишустин также обратил внимание, что система передачи финансовых сообщений Центробанка ведет обмен информацией не только между российскими участниками, но и с иностранными партнерами уже из 15 государств. "Динамично развивается и система быстрых платежей. Сегодня граждане нашей страны активно ее используют как для переводов, так и для оплаты товаров и услуг", - добавил глава кабмина.