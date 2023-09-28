28 сентября, 09:16,
обновлено 28 сентября, 09:16
Санкции в отношении России

Мишустин заявил, что Россия может проводить финансовые расчеты, несмотря на санкции

Премьер-министр также напомнил, что в РФ успешно работает национальная карта "Мир"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия сохранила возможность проводить расчеты - как внутренние, так и внешние, несмотря на санкции, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Безусловно, важную роль в успешной адаптации к санкциям сыграла отечественная финансовая система. Россия сохранила возможность проведения расчетов вне зависимости от действий из-за рубежа", - указал он.

Премьер напомнил, что в РФ успешно работает национальная карта "Мир". "На ее базе реализуется не только платежный, но и нефинансовый функционал. Это социальные и транспортные карты, электронные сертификаты", - заметил он.

Мишустин также обратил внимание, что система передачи финансовых сообщений Центробанка ведет обмен информацией не только между российскими участниками, но и с иностранными партнерами уже из 15 государств. "Динамично развивается и система быстрых платежей. Сегодня граждане нашей страны активно ее используют как для переводов, так и для оплаты товаров и услуг", - добавил глава кабмина. 

Теги:
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияСанкции в отношении России
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