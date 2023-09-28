Минфин ждет итогов обсуждения по корректировке демпфера и росту пошлины на топливо

Замглавы ведомства Алексей Сазанов сообщил, что проработка вопроса идет по направлению отраслевого ведомства

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин ожидает результатов обсуждений и проектов по корректировке демпфера по топливу и повышению экспортной пошлины на нефтепродукты для перекупщиков, заявил ТАСС замглавы Минфина Алексей Сазанов.

"Я не видел никаких проектов. Проработка вопроса идет по направлению отраслевого ведомства. Какие решения будут предложены - мы ждем. Это будет какое то пакетное решение. Когда оно будет готово, будем его смотреть", - сказал он.

Ранее вице-премьер Александр Новак озвучил несколько предлагаемых мер по стабилизации рынка топлива. В частности, по его словам, кабмин обсуждает корректировку демпфирующего механизма на топливо в сторону повышения размера выплат нефтяникам, которые был снижены с 1 сентября. Это позволит компенсировать разницу в стоимости продажи топлива на внутреннем и зарубежных рынках, а также насытить предложение топлива в РФ, отметил он.

Вторая мера - это ограничение серого экспорта для компаний, которые покупают предназначенное для России топливо (получая при этом субсидию) и продают его на зарубежных рынках. Кабмин намерен повысить заградительные пошлины для перекупщиков (которые не являются производителями) с 20 тыс. до 50 тыс. рублей за тонну. Возможен и полный запрет продажи топлива для перекупщиков.