ЦБ отмечает снижение жалоб на мисселинг и подмену банковских продуктов

По словам руководителя Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаила Мамуты, в то же время ЦБ беспокоит увеличение числа жалоб на финансовое мошенничество, социальную инженерию, киберфрод

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Потребители банковских продуктов с начала 2023 года меньше жаловались на мисселинг и подмену продуктов со стороны финансовых организаций и больше на социальную инженерию и киберфрод. Об этом сообщил журналистам руководитель Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута в кулуарах Московского финансового форума.

"Если говорить о первом полугодии - на банковском рынке нас радует существенное снижение жалоб на мисселинг, на подмену продуктов по новым продажам и определенное снижение жалоб на навязывание по новым продажам. Мы это связываем с культурной стороной финансовых организаций, и с усилением наших надзорных полномочий. У нас появились новые полномочия, с которыми мы можем достаточно сильно наказать за нарушение правил продаж, правил информирования", - сказал Мамута.

По его словам, в то же время ЦБ беспокоит увеличение числа жалоб на финансовое мошенничество, социальную инженерию, киберфрод. "Здесь ответ должен быть комплексный. Это и та работа, которую мы ведем по финансовой грамотности, и постоянное увеличение качества антифрода на стороне самих финансовых организаций, МФО в частности, - для них недавно был запушен новый базовый стандарт", - добавил глава департамента.

О форуме

В текущем году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации".

Впервые Московский финансовый форум прошел 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики.