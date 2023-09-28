Мишустин заявил, что мировая финансовая система переживает трансформацию

По словам премьер-министра, России нужно укреплять свою экономическую устойчивость и суверенитет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Сложившаяся в мире финансовая система сейчас меняется, и на фоне этого России нужно укреплять свою экономическую устойчивость и суверенитет, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Сейчас надо продолжить работу по укреплению финансового суверенитета и обеспечению экономической устойчивости. Ведь мы столкнулись не только с санкционным давлением в отношении России, но и вместе с другими государствами находимся в процессе трансформации всей мировой финансовой системы", - указал он.

Эти изменения подразумевают в том числе борьбу за технологическое лидерство, специалистов, источники энергии и прочее, заметил Мишустин.

Он также напомнил, что правительством совместно с Банком России на протяжении двух лет реализуется дорожная карта по формированию доступных ресурсов для инвестиционных проектов. "В этом году мы ее обновили. В целом она предусматривает, например, расширение линейки инструментов, создание условий и стимулов для активного присутствия различных групп инвесторов и для укрепления доверия к отечественному рынку", - пояснил премьер.