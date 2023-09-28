Мишустин: РФ может запустить трансграничные расчеты на базе блокчейна и цифровых активов

Премьер-министр пояснил, что эта и другие меры дадут новые возможности для привлечения иностранных инвестиций, которые в нынешних условиях могут существенно облегчить движение капитала

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Москва планирует запустить трансграничные расчеты на базе блокчейна и с использованием цифровых активов, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Сейчас работаем над запуском трансграничных расчетов на базе технологии блокчейн с использованием цифровых финансовых активов и утилитарных цифровых прав. Правительством в координации с Банком России подготовлен пошаговый план по созданию такой системы, в рамках которого будут проанализированы правовые и технические аспекты", - сообщил глава российского кабмина.

Он пояснил, что эта и другие меры дадут новые возможности для привлечения иностранных инвестиций, которые в нынешних условиях могут существенно облегчить движение капитала.