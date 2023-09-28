В ЦБ назвали основные риски внедрения искусственного интеллекта на финрынке

Среди них риск конкуренции, возможность доступа к данным, а также этические риски

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. ЦБ РФ видит три основных риска внедрения искусственного интеллекта на финансовом рынке - риск конкуренции, возможность доступа к данным, а также этические риски. Это следует из презентации статс-секретаря - зампреда Банка России Алексея Гузнова.

Согласно презентации, представленной на площадке XX Международного банковского форума, ИИ требует значительных инвестиций в вычислительные мощности и инфраструктуру. Из-за этого растут риски монополизации крупными игроками технологий на основе ИИ.

Кроме того, существует риск доступа к данным, на основе которых обучается искусственный интеллект. Такие данные подвержены утечке и могут стать объектом мошеннических атак, указано в презентации.

Среди этических рисков ЦБ указывает проблему объяснимости алгоритмов и определение основных факторов, лежащих в основе рекомендаций, которые выдает модель ИИ. "Это влечет угрозу принятия предвзятых или дискриминационных решений", - подчеркивается в презентации.