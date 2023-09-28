28 сентября, 09:24

Минфин не планирует увеличивать налоги для нефтяников из-за роста цены Urals в рублях

Замглавы ведомства Алексей Сазанов пояснил, что текущий НДПИ для нефтяной отрасли привязан через стоимость нефти и курс доллара, а балансировка налоговой нагрузки происходит в автоматическом режиме

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин не планирует дополнительную налоговую нагрузку для нефтяных компаний на фоне роста рублевой цены нефти марки Urals. Об этом сообщил журналистам замглавы министерства Алексей Сазанов.

"Нет, у нас прогрессивная шкала налогообложения нефтяной отрасли", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Сазанов пояснил, что текущий НДПИ для нефтяной отрасли привязан через стоимость нефти и курс доллара, а балансировка налоговой нагрузки происходит в автоматическом режиме. "Соответственно уровень изъятия [налогов] возрастает по мере роста цен, поэтому каких-то дополнительных модификаций не требуетcя, на мой взгляд", - добавил замминистра.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что цена российской нефти в рублях выросла с начала года в 1,5 раза и превысила 8 тыс. рублей за баррель. 

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