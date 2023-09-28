Столичные компании провели почти 260 бизнес-встреч в Саудовской Аравии

Одним из участников стал московский производитель костного бульона ProBulion, который ведет переговоры о локализации производства питания для школьников и поставке продукции в первую российскую школу в Саудовской Аравии

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Московские производители продуктов питания представили свою продукцию на международной выставке Foodex Saudi в Саудовской Аравии, в рамках мероприятия также столичные предприниматели провели почти 260 бизнес-встреч. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

"Специалисты центра "Моспром" активно помогают столичным промышленным предприятиям принимать участие в международных выставках, находить новые рынки сбыта и налаживать контакты для сотрудничества. В сентябре восемь московских производителей кондитерских, хлебобулочных изделий и напитков представили свою продукцию зарубежным партнерам на выставке продуктов питания в Саудовской Аравии. Столичные промышленники провели 257 встреч и договорились о расширении экспортных поставок московской продукции", - привели в тексте слова министра правительства Москвы, руководителя Департамента инвестиционной и промышленной политики Владислава Овчинского.

В материале отмечается, что одним из участников стал московский производитель костного бульона ProBulion, который ведет переговоры о локализации производства питания для школьников и поставке продукции в первую российскую школу в Саудовской Аравии. Производитель безалкогольных напитков "Очаково" представил саудовским партнерам новую линейку минеральной газированной и негазированной воды, а также натуральные соки без сахара, которыми заинтересовались за рубежом.

В материале отмечается, что для трех компаний участие в выставке стало первым таким опытом - ранее предприятия поставляли продукцию только в регионы страны.

Foodex Saudi - ведущая международная торговая выставка Саудовской Аравии, которая проводится уже в 10-й раз. В этом году в ней приняли участие компании из 50 стран.