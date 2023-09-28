В Москве планируют увеличить бюджет на развитие города до 40%

По словам заместителя мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимира Ефимова, город не сможет получить дополнительные доходы, не делая инвестиций

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы планируют увеличить бюджет на развитие города в следующем году с 38% до 40%. Об этом сообщил заместитель мэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов в рамках Московского финансового форума.

"Мы в качестве своего приоритета выбрали опережающие инвестиции в инфраструктуру. <...> Мы стартовали с того же уровня, где в среднем сейчас находятся другие регионы - с 12-14%. На сегодняшний момент бюджет на развитие в городе составляет порядка 38%. В следующем году мы планируем перевалить за 40%. Это и является залогом того, что позволяет экономике развиваться", - сказал Ефимов.

По его словам, не делая инвестиций, город не сможет получить дополнительные доходы. Эти доходы, в том числе, помогут эффективнее выполнять социальные обязательства.

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС выступает генеральным информационным агентством форума.