Мишустин заявил, что Россия должна становиться конкурентоспособным экспортером технологий

По словам премьер-министра, ситуация с санкциями окончательно дала понять многим странам, что без собственного технологического задела они легко могут оказаться "за бортом"

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия должна не просто замещать иностранные технологии, но и добиваться такого развития отечественных решений, чтобы они были востребованы за рубежом, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин на Московском финансовом форуме.

"Правительство делает особый акцент на развитии внутреннего производства, - отметил он. - Цель всей этой поддержки - не просто заместить импортные технологии, ставшие недоступными в условиях санкций. Важно вывести отечественные компании на уровень, позволяющий быть не только "импортозаместителями", а главное - конкурентоспособными экспортерами".

Ситуация с санкциями окончательно дала понять многим странам, что без собственного технологического задела они легко могут оказаться "за бортом" - буквально на ровном месте испытать дефицит даже важнейших товаров и комплектующих, указал Мишустин. Поэтому, пояснил он, российский кабмин поощряет как разработку, так и освоение передовых решений на территории России.

"Для этого мы предусмотрели стимулирование выпуска критически значимой продукции. Приоритетное внимание уделяется электронной, радиоэлектронной, химической промышленности, станкостроению, транспортному и энергетическому машиностроению; укреплению технологического и кадрового суверенитета государства", - перечислил премьер конкретные меры.

Кроме того, продолжил он, создается единая база стартапов: она призвана "дать полную картину разрабатываемых технологий". "Идет перезапуск процесса активизации деятельности венчурных фондов через усиление поддержки соответствующих вложений. Стимулируем создание конструкторской документации", - напомнил он.

Помимо этого, в России запущена программа промышленной ипотеки, усовершенствован механизм специальных инвестиционных контрактов, добавил глава кабмина. "Расширена практика использования инструментов экспериментальных правовых режимов, которые позволяют применять в отношении их участников такое особое регулирование по направлениям разработки, апробации и внедрения цифровых инноваций. Принят закон о малых технологических компаниях и целый ряд других мер", - обратил внимание он.