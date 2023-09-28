Трутнев призвал сохранить налоговые условия для инвестора проекта "Три вулкана"

По мнению вице-премьера, после подписания инвестиционного соглашения "нельзя менять правила"

ТАСС, 28 сентября. Налоговые условия для инвестора проекта "Три вулкана" на Камчатке должны сохарниться, несмотря на изменившуюся по закону нагрузку на инвесторов в части лесовосстановления. Об этом заявил журналистам после совещания о развитии проекта вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

"Возник вопрос по лесовосстановлению. Уже после того, как инвестиционный проект [по созданию туристического комплекса "Три вулкана"] был сложен, были подписаны инвестиционные соглашения, изменились правила лесопользования, и нагрузка на инвестора в части лесовосстановления возросла. Это неправильно, это, по сути дела, нарушает закон о неизменности условий реализации инвестиционного проекта. Так называемая дедушкина оговорка, которая принималась четыре года назад", - сказал вице-премьер.

Он добавил, что планирует добиваться, чтобы условия для инвестора были неизменны во всем, и нельзя после подписания инвестиционного соглашения менять налоговые условия. "Если инвестор подготовил финансовую модель и обязался реализовать соглашение, нельзя менять правила, иначе экономика проекта сыпется, это недопустимо", - добавил Трутнев.

По его словам, "Три вулкана" - один из крупнейших проектов на Камчатке и один из крупнейших проектов в области туризма в России.

Парк "Три вулкана" расположен в верхней части долины реки Паратунки, неподалеку от вулканов Вилючинский, Мутновский и Горелый. Здесь находится уникальный курорт "Сопка Горячая". Проект парка реализуется в рамках нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства" корпорацией "Туризм.РФ" совместно с ключевым инвестором - компанией "Интеррос".