Силуанов: бюджет РФ сформирован "здоровый и нормальный", нет речи о секвестре

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Бюджет России сформирован "здоровый и нормальный", речи о секвестре нет. Об этом заявил на Московском финансовом форуме министр финансов России Антон Силуанов.

"Если мы говорим об урезании бюджета, у нас наоборот бюджет движется как в ролике - вперед, растет. В следующем году 36,6 трлн рублей бюджет. Нормальный, здоровый бюджет... Никакого урезания в бюджете нет. Никакого секвестра нет. То, что вы называете секвестром - это те расходы, которые мы каждый год перераспределяем на те или иные задачи и приоритеты", - сказал Силуанов.

По его словам, в бюджете нет "урезания", это перенаправляемые расходы, которые составляют 500 млрд рублей.