Набиуллина заявила, что ответственная финансовая политика не потеряла актуальность

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Ответственная финансовая политика в условиях структурной перестройки экономики не потеряла актуальности и стала еще более необходимой, заявила глава Банка России Эльвира Набиуллина, выступая на Московском финансовом форуме.

«Иногда говоря о том, что структурная перестройка экономики идет, меняются приоритеты зарубежных рынков, отраслевые приоритеты, активно идет импортозамещение, и не только в нашей стране, говорят, что пока идет такая перестройка, нужно „тактически“ пожертвовать макроэкономической стабильностью, что она уже сыграла свою роль, теперь можно ею пожертвовать. На мой взгляд, это не верно, потому что уязвимости никуда не делись. Ответственная финансовая политика в условиях структурной перестройки не потеряла своей актуальности и стала еще более необходимой», — сказала Набиуллина.