В России планируют унифицировать набор трудовых мигрантов из стран СНГ

Первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой заявил, что на ближайшей стратегической сессии по миграционной политике будут докладывать общие с министерством труда, здравоохранения и образования подходы по унификации организационного набора

ТАШКЕНТ, 28 сентября. /ТАСС/. Россия планирует унифицировать процесс организованного набора трудовых мигрантов из стран Содружества Независимых Государств (СНГ). Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел РФ Александр Горовой.

"Премьер-министр правительства моей страны поставил задачу максимально унифицировать эти процессы. И на ближайшей стратегической сессии по миграционной политике мы будем докладывать общие с министерством труда, здравоохранения и образования подходы по унификации организационного набора", - сказал Горовой на проходящем в Ташкенте 27-м заседании Совета руководителей миграционных органов стран СНГ.

Он напомнил, что осенью 2021 года РФ и Узбекистан запустили пилотный проект по организованному набору узбекистанцев на работу в такие ведущие отрасли российской экономики, как строительство и сельское хозяйство.

По словам Горового, Россия в вопросах унификации организованного набора работает также с Таджикистаном и по некоторым вопросам намерена перенимать опыт Казахстана. "Важно и дальше эффективно, сообща задействовать и совершенствовать все имеющиеся недоработки", - подчеркнул первый заместитель главы МВД России.

В конце 2021 года правительство России запустило пилотной программы по привлечению 10 тыс. трудовых мигрантов из Узбекистана на стройки в Россию. Программа предусматривает перенос из России в Узбекистан оформление ряда разрешительных документов и процедур, в частности, медосмотр будущих трудовых мигрантов, их вакцинацию, а также проверку на наличие запрета въезда в Россию.