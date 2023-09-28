Минвостокразвития следит за динамикой цен на топливо в отдаленных регионах

Глава ведомства Алексей Чекунков сообщил, что принятые правительством меры уже позволили снизить цены на бензин и дизтопливо

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Министерство РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики следит за динамикой цен на топливо в отдаленных регионах. Об этом заявил журналистам в Петропавловске-Камчатском глава Минвостокразвития Алексей Чекунков после совещания под председательством вице-премьера - полномочного представителя президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрия Трутнева.

"Принятые правительством меры уже позволили несколько снизить цены на бензин и дизтопливо. Наше министерство работает в режиме оперативного штаба, который вместе с Минэнерго, с Минтрансом, с РЖД, регионами следит за своевременной поставкой топлива, особенно в регионы, снабжение которых осуществляется по воде, - это Камчатка, Магадан, Сахалин, Чукотка. Благодаря работе оперативного штаба те регионы, которые заблаговременно закупают топливо, в состоянии удержать уровень цен значительно более низким", - сказал Чекунков.

В качестве примера он привел Чукотский автономный округ, где литр дизтоплива стоит 65 рублей, и соседнюю Магаданскую область, "где в прошлом сезоне не так эффективно сработали", и топливо продается за 80 рублей. В Хабаровском крае и в Еврейской автономной области, отметил Чекунков, бензин АИ-92 стоит 52 рубля за литр, а на Сахалине - 64 рубля.

Министр напомнил, что принят федеральный закон "О северном завозе", в соответствии с которым формируется единый морской оператор. "Этим оператором будет компания, связанная с группой "Росатом" (а Росатом обладает безусловной компетенцией навигации по Северу, по Северному морскому пути), чтобы доставка топлива была более дешевой, чтобы более низкие цены на заправках, - сказал Чекунков. - Мы ожидаем начать регулярную доставку единым морским оператором с 2025 года".

При этом для Камчатского края и Мурманской области предусмотрено дополнительное субсидирование на закупку мазута, чтобы региональные бюджеты испытывали меньшую нагрузку. "Вот этот комплекс мер должен обеспечить сдерживание роста цен на топливо", - добавил Чекунков.