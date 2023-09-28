Белоруссия ведет переговоры с РФ и КНР о привлечении средств на реконструкцию дорог

Начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик также сообщил, что обсуждается участие Евразийского банка развития в проектах по реконструкции белорусских дорог

МИНСК, 28 сентября. /ТАСС/. Белоруссия ведет переговоры с Россией и Китаем с целью привлечения средств на реконструкцию дорог в республике. Об этом сообщил начальник управления развития автомобильных дорог главного управления автомобильных дорог Министерства транспорта и коммуникаций Сергей Леончик.

"Ведем работу с российскими и китайскими партнерами, но пока ее результаты достаточно сложные. Тут нужно отметить взвешенную позицию Беларуси и достаточно выжидательную позицию наших партнеров из КНР и РФ, - сказал Леончик, его слова приводит агентство БелТА. - Сегодня работаем в условиях санкций, и нужно очень четко определить все риски, которые существуют для всех сторон этого процесса". По его словам, Министерство экономики ведет серьезную работу по привлечению средств именно в дорожное хозяйство по заявкам Минтранса.

Леончик также сообщил, что обсуждается участие Евразийского банка развития в проектах по реконструкции белорусских дорог. "Предлагаем максимум тех проектов, по которым у нас уже есть проектная документация и проведена экспертиза. Наши партнеры все это рассматривают, - сказал он. - Решения будут приниматься с учетом экономической целесообразности. Окупаемость каждого проекта должна быть просчитана и видна сразу".

По его словам, переговоры ведутся на протяжении текущего года, "но пока конкретных договоренностей нет".

Ранее Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) выделял средства на реконструкцию в Белоруссии мостов и дорог. После прошедших в 2020 году выборов президента Белоруссии, которые подверглись критике на Западе, ЕБРР отказался от финансирования проектов в республике.