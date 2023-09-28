28 сентября, 10:26

Собянин сообщил о росте доходов Москвы в 3,2 раза за 12 лет

Перечисления с территории столицы в федеральный бюджет выросли в 4 раза

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Доходы Москвы за 12 лет выросли в 3,2 раза, значительная часть перераспределения доходов пошла в федеральный бюджет. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин в рамках Московского финансового форума.

"У нас за 12 лет выросли очень серьезно доходы Москвы, но распределение изменилось. Если доходы Москвы выросли в 3,2 раза, то перечисления с территории Москвы в федеральный бюджет выросли в 4 раза", - сказал Собянин.

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия. 

Теги:
Собянин, Сергей СеменовичРоссияМосква
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