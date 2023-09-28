Задержек в московских аэропортах на фоне сбоя в системе бронирования не наблюдается

Отмен рейсов нет, регистрация пассажиров идет

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Задержек в московских аэропортах на фоне атаки на российскую систему бронирования Leonardo не наблюдается.

Согласно данным табло аэропортов, масштабных задержек или отмен рейсов нет, регистрация пассажиров идет.

Ранее о затруднениях регистрации в аэропортах из-за сбоя в системе бронирования Leonardo сообщили в авиакомпаниях "Аэрофлот", "Победа", "Россия", "Ютэйр" и Red Wings. Как пояснили в Ростехе, система подверглась массовой DDоS-атаке из-за рубежа, позднее ее работоспособность была восстановлена.