Костин заявил, что бизнес России впереди не ждет легкая жизнь

По словам главы ВТБ, российский бизнес должен справиться

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский бизнес ждет непростая жизнь, однако он должен справиться. Об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин на Московском финансовом форуме.

"Ну и третий вариант, который, конечно, становится на повестке дня - это повышение налогов, рост ключевой ставки, сокращение потребительского спроса. Это бизнесу будет тяжеловато в стране, если мы весь этот комплекс на него вывалим сейчас. <…> Нас впереди не ждет легкая жизнь, но мы справимся, я думаю, у нас есть такая возможность", - сказал Костин.

В 2023 году ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС - генеральное информационное агентство форума.