Песков сообщил, что РФ не ведет переговоров с ОПЕК+ насчет увеличения экспорта нефти

По словам пресс-секретаря президента, страна придерживается всех договоренностей в рамках ОПЕК+

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Россия не ведет переговоров с ОПЕК+ относительно возможности для себя увеличить экспорт нефти, чтобы заместить выпадающие объемы таких поставок. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, об этом речь не идет", - сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос. "Мы придерживаемся всех договоренностей в рамках ОПЕК+. Это уже делают наши партнеры", - отметил он.

В начале августа вице-премьер РФ Александр Новак заявлял, что Россия полностью выполняет обязательства по добровольному сокращению добычи, и сейчас показатель держится на уровне 9,5 млн баррелей в сутки (б/с). В марте Россия начала добровольное сокращение добычи нефти на 500 тыс. б/с от средних февральских значений. Срок действия этого снижения несколько раз продлевался - сначала по июнь включительно, затем до конца 2023 года. А после состоявшейся 4 июня в Вене встречи ОПЕК+ решение о добровольном снижении производства было продлено до конца 2024 года.

В августе РФ также сокращала поставки нефти на мировые рынки на 500 тыс. б/с дополнительно к обязательствам по сокращению добычи, а в сентябре намерена снизить экспорт на 300 тыс. б/с. В начале сентября решение о снижении поставок на 300 тыс. б/с было продлено до конца года.