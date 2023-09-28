Япония направила Украине две крупные трансформаторные подстанции

Они помогут обеспечить электроэнергией порядка 500 тыс. жителей Киева

ТОКИО, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Японии в рамках поддержки процесса восстановления энергетической инфраструктуры Украины направило две крупные трансформаторные подстанции. Об этом объявил МИД Японии.

Подчеркивается, что эти подстанции помогут в зимний период обеспечить электроэнергией порядка 500 тыс. жителей Киева. "Япония продолжит тесное сотрудничество с международным сообществом, в первую очередь - странами G7, направленное на поддержку народа Украины", - говорится в сообщении японского внешнеполитического ведомства.

Правительство Японии к настоящему времени предоставило Украине гуманитарную, продовольственную, финансовую и прочие виды помощи на сумму свыше $7,6 млрд.