ФАС хочет расширить число сделок, которые должны согласовывать с ней банки

Начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева напомнила, что в настоящее время согласованию подлежат только те сделки, которые совершаются с банками с активами от 29 млрд рублей

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) предлагает согласовывать все сделки, совершаемые крупными участниками банковского рынка в отношении своих конкурентов вне зависимости от объема их активов. Об этом на площадке XX Международного банковского форума заявила начальник управления контроля финансовых рынков ФАС Ольга Сергеева.

"Учитывая концентрацию на банковском рынке, нам представляется, что такие сделки, совершаемые крупными участниками рынка в отношении своих конкурентов, должны подлежать согласованию с антимонопольными органами вне зависимости от размера активов", - сказала она. Сергеева напомнила, что в настоящее время согласованию подлежат только те сделки, которые совершаются с банками с активами от 29 млрд рублей.