Силуанов назвал основной приоритет для бюджета

Сейчас упор в расходах делается на нужды фронта, заявил министр финансов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Основной приоритет для бюджета - это обеспечение фронта всем необходимым для победы России. Об этом на пленарной сессии Международного финансового форума заявил министр финансов РФ Антон Силуанов.

"Приоритеты бюджета изложены в структуре самой расходной части бюджета. В структуре бюджета видно, что основной упор делается для обеспечения нашей победы - армия, обороноспособность, вооруженные силы, бойцы - все необходимое для фронта, все необходимое для победы в бюджете есть. Это немаленькое напряжение для бюджета, но оно безусловный наш приоритет", - отметил министр.

Другими важными направлениями для бюджета, по словам Силуанова, являются выполнение взятых государством на себя социальных обязательств, а также инвестиции в высокотехнологичные отрасли.

О форуме

Ключевая тема седьмого Московского финансового форума, организаторами которого выступают Минфин России и столичное правительство, - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Впервые Московский финансовый форум прошел в столице 23 сентября 2016 года и заложил ежегодную традицию встреч финансистов в сентябре для обсуждения наиболее актуальных проблем и выработки эффективных решений, затрагивающих финансовый базис российской экономики. ТАСС является генеральным информационным агентством форума.