Ассоциации банков России и Западной Африки подписали меморандум о взаимопонимании

Документ подписали на Международном банковском форуме, в котором участвует Президент Ассоциации банков Западной Африки Ги Лоран Фонджо

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Ассоциация банков России и Ассоциация банков Западной Африки договорились о взаимопонимании. Подписание соответствующего меморандума прошло на XX Международном банковском форуме, передает корреспондент ТАСС.

Президент Ассоциации банков Западной Африки Ги Лоран Фонджо также участвует в форуме, уточнили организаторы.

Ассоциация банков Западной Африки основана под эгидой Экономического сообщества западноафриканских государств, в которое входит 15 стран. На их территории действуют более 240 банков. В состав ассоциации входят национальные банковские ассоциации, кредитные организации и девять центральных банков государств Западной Африки.

Ассоциация банков России является крупнейшим банковским объединением страны, членами которого являются более 250 организаций, в том числе более 150 банков. На кредитные организации, входящие в ассоциацию, приходится 90% всех активов банковской системы страны и вкладов физических лиц.