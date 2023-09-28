Акции "Русолова" на Мосбирже растут более чем на 10%

По данным на 13:29 мск, акции компании торговались на уровне 1,6915 рубля за бумагу

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Стоимость акций компании "Русолово" (входит в полиметаллический холдинг "Селигдар") на Московской бирже растет более чем на 10%, свидетельствуют данные торгов.

По данным на 13:29 мск, акции компании торговались на уровне 1,6915 рубля за бумагу (+11,66%).

Ранее сообщалось, что Министерство финансов России ожидает, что металлургические компании получат 3 млрд рублей прибыли от применения налогового вычета по НДПИ при добыче олова в Дальневосточном федеральном округе в 2023-2026 годах. Об говорится в основных направлениях бюджетной, налоговой и таможенно-тарифной политики на 2024-2026 годы.