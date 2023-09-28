Объем перевозимой в РФ древесины за девять месяцев 2023 года вырос на четверть

Он составил 274 млн куб. м

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. За три квартала текущего года общий объем перевозимых лесоматериалов составил 274 млн куб. м, что на 25% больше, чем за девять месяцев 2022 года. Об этом сообщает пресс-служба Федерального агентства лесного хозяйства.

"Объем перевозимой древесины за девять месяцев 2023 года увеличился на 25%. За три квартала текущего года общий объем перевозимых лесоматериалов составил 274 млн куб. м. За аналогичный период прошлого года лесовозы транспортировали 219 млн куб. м древесины", - говорится в сообщении.

При этом за девять месяцев в инфосистеме ЛесЕГАИС сформировано свыше 5 млн электронных сопроводительных документов на перевозку древесины. Ежедневно лесовозы транспортируют около миллиона кубометров древесины. Сегодня в ЛесЕГАИС зарегистрировано 302 тыс. пользователей, ежедневно составляется порядка 22 тыс. сопроводительных документов.

"Балансовая модель усилила контроль за оборотом лесоматериалов - в ЛесЕГАИС появилось отображение остатков древесины на лесосеках, складах и объектах переработки. Это позволяет лесопользователям понимать, какой объем древесины он может вывезти с лесосеки. С принятием изменений в лесной кодекс началась работа по цифровизации отрасли. В частности, это способствовало обелению отрасли и повышению прозрачности в цепочке "лесопользователь и региональное лесное ведомство". В числе главных изменений - внедрение электронных сопроводительных документов на транспортировку лесоматериалов, создание балансовой модели учета древесины. Это позволило повысить прослеживаемость древесины и отследить путь древесины от заготовки до ее переработки или экспорта", - заявил и.о. начальника управления развития информационных систем и государственного лесного реестра Рослесхоза Петр Микка, чьи слова приводятся в сообщении.