28 сентября, 10:45

На Ставрополье продлили налоговые каникулы для начинающих предпринимателей

Льгота будет действовать до 1 января 2025 года

СТАВРОПОЛЬ, 28 сентября. /ТАСС/. Налоговые каникулы для вновь зарегистрированных предпринимателей продлили на Ставрополье. Льгота будет действовать до 1 января 2025 года, сообщила на заседании краевого парламента первый замминистра финансов края Ирина Маркасьян.

"В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства на территории Ставропольского края предлагается продлить установленную меру поддержки для вновь зарегистрированных предпринимателей, которые применяют упрощенную или патентную систему налогообложения, нулевую ставку [налога на прибыль], которая будет действовать до 1 января 2025 года", - сказала она.

Краевые парламентарии поддержали продление налоговой льготы. Ранее налоговые каникулы были установлены в крае до 1 января 2024 года.

Закон о налоговых каникулах впервые приняли в Ставропольском крае в 2014 году. Налоговая ставка в размере 0% для вновь зарегистрированных предпринимателей распространяется на производственную, социальную, научную деятельность, а также оказание бытовых услуг населению.

По данным Минэкономразвития края, в регионе зарегистрировано более 227 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе 129,5 тыс. самозанятых граждан. 

Теги:
РоссияСеверный КавказСтавропольский край
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