Предприниматели Подмосковья получили более 260 тыс. услуг центра "Мой бизнес"

Бизнесу доступно 27 видов услуг - от онлайн-консультации по вопросам открытия или развития бизнеса до услуги по упаковке франшизы

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Предприниматели Московской области за четыре года работы центра "Мой бизнес" получили более 260 тыс. услуг, свыше 40 тыс. из них - с начала текущего года. Об этом сообщила ТАСС зампред правительства - министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.

"За четыре года работы центра "Мой бизнес" в Московской области специалисты оказали предпринимателям региона 263 301 услугу, из них более 40 тыс. - в этом году. На данный момент бизнесу доступно 27 видов услуг - от онлайн-консультации по вопросам открытия или развития бизнеса до услуги по упаковке франшизы и проведения технических аудитов", - сказала Зиновьева.

По ее словам, одной из самых популярных услуг центра является комплексная услуга "Бизнес под ключ". Также среди наиболее востребованных услуга по предоставлению информации о мерах финансовой поддержки, необходимом пакете документов и способах подачи заявки.

Она напомнила, что центр "Мой бизнес" заработал в Московской области с 2019 года в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство". В прошлом году 100% услуг центра "Мой бизнес" переведены в онлайн-режим.