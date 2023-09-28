Дума приняла закон о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю допуслуг

Документ также вводит санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Госдума на пленарном заседании приняла в третьем, итоговом чтении законопроект о штрафах до 40 тыс. рублей за навязывание потребителю за отдельную плату дополнительных товаров, работ и услуг.

Документ был внесен в Думу в июне 2022 года депутатами фракции ЛДПР, новыми положениями дополняется статья 14.8 Кодекса РФ об административных правонарушениях (нарушение иных прав потребителей). Согласно документу, правонарушением будет считаться навязывание потребителю дополнительных товаров, работ или услуг за отдельную плату до заключения договора о покупке основных. Речь идет о дополнительных товарах, приобретение которых "обуславливается обязательностью при приобретении основных товаров". Штраф за подобные правонарушения для должностных лиц может составить от 2 тыс. до 4 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 20 тыс. до 40 тыс. рублей.

Также документ вводит санкции за необоснованный отказ в рассмотрении либо за уклонение от рассмотрения в установленном законом порядке требований потребителя, связанных с нарушением его прав. Устанавливается, что штраф для должностных лиц в этом случае может составить от 15 тыс. до 30 тыс. рублей, а для юридических лиц - от 100 тыс. до 300 тыс. рублей. Как отмечал ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, нововведение направлено на защиту граждан "от чиновников, которые не хотят рассматривать жалобы на нарушение прав потребителей". Он также подчеркивал, что новые нормы создадут дополнительную защиту граждан от недобросовестных продавцов.