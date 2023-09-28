Минпромторг ожидает снижения нелегального оборота пива в России через два года на 30%

Как отметил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции ведомства Владислав Заславский, причиной стало введение маркировки

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Нелегальный оборот пива в России через два года может снизиться на 30% благодаря введению маркировки, сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга РФ Владислав Заславский в ходе выступления на Московском финансовом форуме.

"Это очень, конечно, амбициозная цель. Получается, что нелегальный оборот должен снизиться за два последующих года примерно на 30%. Надеемся, совместными усилиями этот показатель будет выполнен", - сказал он.

Председатель совета директоров Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор государственной системы маркировки "Честный знак") Михаил Дубин отметил, что благодаря маркировке бизнес получает новые аналитические возможности. Кроме того, легальные производители за счет снижения "серого" оборота смогут увеличить свою долю на рынке.

Поэтапное внедрение маркировки пива и слабоалкогольных напитков началось в России с 1 апреля 2023 года. В отношении напитков, упакованных в стеклянную или полимерную упаковку, маркировка вводится с 1 октября, а напитков в иных видах потребительской упаковки - с 15 января 2024 года.