"Россети" получат более 30 млрд рублей субсидий на повышение надежности до 2027 года

В 2024 году субсидия составит 3,072 млрд рублей, в 2025 году - 11,38 млрд рублей, в 2026 году - 16,66 млрд рублей, говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Группа "Россети" получит более 30 млрд рублей бюджетных средств до 2027 года для повышения надежности электросетевого комплекса. Об этом говорится в материалах к проекту бюджета РФ на 2024 год и плановый период 2025-2026 годов, которые имеются в распоряжении ТАСС.

Так, в 2024 году субсидия составит 3,072 млрд рублей, в 2025 году - 11,38 млрд рублей, в 2026 году - 16,66 млрд рублей, следует из материалов. В них уточняется, что субсидии предоставляются "в целях финансирования программ повышения надежности электросетевого комплекса".

"Россети" являются одной из крупнейших электросетевых компаний в мире. В состав группы входят 43 дочерних и зависимых общества, в том числе 16 распределительных сетевых компаний. В их числе "Россети Центр", "Россети Центр и Приволжье", "Россети Московский регион", "Россети Ленэнерго" и другие.