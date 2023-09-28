ВТБ разрешил заемщику из дружественной страны погасить трансграничный долг с дисконтом

Первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов объяснил, что с дисконтом напрямую связан резкий рост расходов банка на резервирование

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Банк ВТБ позволил заемщику из дружественной страны погасить трансграничный долг с дисконтом, сообщил журналистам первый заместитель президента - председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

"Мы помним, что мы неохотно раскрываем имена по резервированию юридических лиц в силу разных причин, но это, по сути, не просто резерв, а реализовавшийся убыток кредитного характера, связанный с тем, что мы позволили одному нашему заемщику, трансграничному, из дружественной дальней страны погасить свой долг с небольшим с дисконтом", - заявил первый зампред ВТБ.

Пьянов объяснил, что с дисконтом напрямую связан резкий рост расходов ВТБ на резервирование: в августе банк сформировал резервы на 31,6 млрд рублей против 13,4 млрд рублей месяцем ранее. При этом 24,6 млрд рублей в августе пришлось на корпоративный портфель, а почти половина из них - на одного заемщика. Также Пьянов отметил, что этот фактор является разовым.

Так, первый зампред отказался раскрыть размеры долга и дисконта, а также страну заемщика, но уточнил, что сложности с возвратом возникли из-за того, что ссуда была выдана "в недружественной валюте".