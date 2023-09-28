28 сентября, 11:00,
обновлено 28 сентября, 11:13

Силуанов: расходы бюджета в 2023 году будут профинасированы без заимствований на рынке

Глава Минфина добавил, что план по поступлению нефтегазовых доходов на этот год будет перевыполнен

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Планы по поступлению нефтегазовых доходов на этот год будут перевыполнены, расходы будут профинансированы без заимствований на рынке, сообщил журналистам министр финансов Антон Силуанов в рамках Московского финансового форума

"В этом году мы видим хорошие нефтегазовые доходы, мы перевыполним наши планы по поступлению нефтегазовых доходов. В этой связи, мне кажется, абсолютно экономически обосновано - за счет нефтегазовых доходов профинансируем наши расходы, не обращаясь к заимствованиям на рынке и дополнительно не давая стимул росту ставок в экономике", - сказал министр. 

Теги:
Силуанов, Антон ГермановичРоссия
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