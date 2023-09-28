Собянин призвал не полагаться на глобализацию, которая мешает экономическому развитию

Мэр Москвы отметил, что Россия постоянно живет в условиях кризиса, но каждый раз преодолевает его

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Антироссийские санкции показали, что РФ не стоит полагаться на глобализацию, которая мешает экономической самостоятельности, что особенно проявляется в условиях международных кризисов. Такое мнение высказал мэр Москвы Сергей Собянин на пленарном заседании Московского финансового форума.

"Эта история с последней санкционной войной <...> показала еще раз, что Россия может преодолевать кризисы <...>. Мы должны извлекать уроки из этого, один из главных уроков, которые мы должны извлечь, - что мы не должны уповать на глобализацию. Уже не только мы это понимаем, но даже те апологеты глобализации, которые об этом долго и упорно нам рассказывали, теперь стаскивают в свои страны ключевые технологии - это касается Европы, Америки, Китая, все они начали понимать, что глобализация, открытие рынка приведет в конечном итоге к усилению их конкурентов", - сказал он.

По его мнению, страны, инициировавшие санкции против Москвы, воспользовались тем, что Россия долгое время жила в условиях открытой экономики и открытых границ. Считалось, что российские производители сами не в состоянии создавать необходимые технологии в области фармацевтики, пищевой промышленности, сельского хозяйства, микроэлектроники и прочих. Чтобы выжить в условиях санкций, Россия была вынуждена переориентироваться на восточные рынки, но они "еще более жесткие". "Мы сталкиваемся с преференциями восточных стран, которые дают своим производителям, по сути, демпинг. Никто не хочет нам дарить технологии [ни] в области машиностроения, ни в области авиастроения, ни в области микроэлектроники <...>. Мы должны заниматься государственной поддержкой ключевых отраслей, где мы видим опасность. Микроэлектроника, автомобилестроение, космические технологии, спутниковые технологии, беспилотные авиационные системы и так далее", - сказал Собянин.

Он отметил, что Россия постоянно живет в условиях кризиса, но каждый раз преодолевает его. "Мы не можем жить спокойно, мы живем в условиях кризиса. Если нет кризисов, мы с вами стагнируем, если есть кризисы, мы возрождаемся и движемся вперед", - сказал мэр.

VII Московский финансовый форум проходит в столице в четверг. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы. ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.