Российский экологический оператор выплатил 763 млн рублей по купонам зеленых облигаций

РЭО предоставил финансирование восьми инвестиционным проектам

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Российский экологический оператор (РЭО) выплатил владельцам облигаций, выпущенных для финансирования проектов обращения с бытовыми отходами, купонный доход в размере 763 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба РЭО.

"Начиная с 1 января 2023 года РЭО разместил восемь выпусков облигаций общей номинальной стоимостью 26,4 млрд рублей со ставкой купона, определяемой на основании ключевой ставки Банка России. Средства от выпущенных облигаций были направлены на создание новых объектов обращения с твердыми коммунальными отходами. Сумма по купонному доходу, выплаченная инвесторам по состоянию на конец сентября 2023 года, составила 763 млн рублей. РЭО является получателем государственной субсидии, которая позволяет компенсировать расходы на выплату купонного дохода в размере 90% от ключевой ставки Банка России. В условиях роста инфляции и цикла повышения ключевой ставки Центробанка облигации РЭО благодаря плавающей ставке являются защитным механизмом, пользующимся интересом как институциональных, так и розничных инвесторов", - заявил глава РЭО Денис Буцаев, чьи слова приводятся в сообщении.

С помощью новой меры поддержки РЭО предоставил финансирование восьми инвестиционным проектам: "Востоку" в Тульской области (1,6 млрд рублей), "Укооло" в Ленинградской области (3 млрд рублей), трем проектам в Московской области - МПК Коломенский (2 млрд рублей), Каширскому МПК (2,2 млрд рублей), Сергиево-Посадскому МПК (1,9 млрд рублей), двум проектам Невского экологического оператора в Санкт-Петербурге, это комплексы переработки отходов "Волхонка-1" (881 млн рублей) и "Волхонка-2" (3,5 млрд рублей), а также компании группы "Ситиматик" (11,3 млрд рублей).

Реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. Всего до 2030 года должны построить или реконструировать 868 предприятий по обращению с отходами. Планируется отправлять на обработку или сортировку 100% бытовых отходов, из которых только 50% будут отправляться на захоронение. По состоянию на конец 2022 года доля отходов, направленных на обработку (сортировку), составляла 50,2%, на переработку - 12%.