Ozon подал в ЦБ проспект ADS для обеспечения непрерывной торговли бумаг на Мосбирже

Компания ожидает, что процесс регистрации будет завершен в четвертом квартале 2023 года

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Онлайн-ретейлер Ozon сохранит листинг на Московской бирже после завершения моратория на делистинг бумаг иностранных эмитентов российского происхождения, подал в ЦБ РФ проспект американских депозитарных акций (ADS), говорится в сообщении компании.

"Ozon сохранит листинг на Московской бирже после окончания действия моратория Центрального банка РФ на делистинг бумаг иностранных эмитентов российского происхождения. <…> Чтобы обеспечить бесперебойную торговлю бумагами на Мосбирже в долгосрочной перспективе, Ozon планирует получить первичный листинг на площадке и подал проспект ADS для регистрации в Российской Федерации", - говорится в релизе.

Компания ожидает, что процесс регистрации будет завершен в четвертом квартале 2023 года. Маркетплейс не будет выпускать новые акции или ценные бумаги - на площадке продолжат обращаться уже выпущенные ADS.

Ozon также указывает, что ее ADS останутся в первом котировальном списке Московской биржи. Потенциальный делистинг бумаг с Nasdaq также не повлияет на статус листинга на Мосбирже: Ozon в июле получил листинг на Международной бирже Астаны, которая входит в список фондовых бирж, соответствующей критериям ЦБ РФ.

"Мы остаемся публичной компанией и продолжим развивать бизнес с учетом интересов широкого круга инвесторов, клиентов, партнеров и сотрудников", - отметили в компании.

Ozon - одна из крупнейших интернет-компаний в России. На маркетплейсе представлено свыше 200 млн товарных наименований в более 20 категориях. Оборот от продаж (GMV, включая услуги) Ozon по итогам 2022 года увеличился на 86% по сравнению с предыдущим годом и составил 832,2 млрд рублей. Кроме России, компания также присутствует в Белоруссии, Казахстане, Киргизии и Армении.