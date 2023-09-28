Путин заявил, что у России есть все, чтобы развиваться и укреплять страну

По словам президента, экономика набирает темп

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин уверен, что страна в состоянии решить все имеющиеся проблемы, несмотря на ожидания ее противников.

"Вопросов очень много, но хочу подчеркнуть - у нас есть все возможности для этих решений, как это ни покажется странным кому-то со стороны, тем, кто ожидал, что у нас здесь все рухнет", - заявил глава государства на встрече с избранными в сентябре руководителями регионов.

"Наоборот, экономика набирает темп, промышленность работает так, как давно уже не работала, сельское хозяйство новые и новые рекорды ставит, строительство развивается такими темпами, которых не было в советское время", - перечислил Путин. "У нас есть все для того, чтобы эффективно идти по избранному пути и укреплять страну", - убежден президент.

Глава государства обратил внимание руководителей регионов "на то доверие, которое было оказано людьми" на выборах. "Действительно, и уровень явки, и уровень поддержки показателен, говорит о том, что люди нам всем, вам конкретно верят, доверяют свою жизнь, свою судьбу в значительной степени", - обратился Путин к участникам встречи.

Среди проблем, которые предстоит еще решать, он назвал расселение аварийного жилья, строительство детских садов и школ, нехватку медицинских работников. "Проблем очень много: там, где аварийное жилье, люди из трущоб в конце концов должны выехать, там, где не хватает еще до сих пор мест в дошкольных учебных заведениях, где люди возят еще своих детей в школы с тремя сменами, где не хватает врачей скорой помощи, где вопросы еще не решены с проблемами рынка труда, где есть еще вопросы, связанные с демографией, - вопросов очень много", - указал Путин.

По мнению президента, результаты развития страны в значительной степени будут зависеть от эффективности работы местных властей. Глава государства пожелал руководителям регионов успехов в их работе.