В Москве реализовали на торгах почти 570 земельных участков за пять лет

Больше всего земельных участков граждане и представители бизнеса приобрели или арендовали в ТиНАО

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Жители столицы и предприниматели с 2018 года по итогам конкурентных процедур купили или арендовали у города 569 земельных участков, площадь которых составила более 157 га. Об этом на Московском финансовом форуме сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента городского имущества Максим Гаман.

"С 2018 года по результатам конкурентных процедур граждане и предприниматели купили или арендовали 397 участков площадью более 54 га для возведения частных жилых домов, еще 103 га предназначены для реализации 172 коммерческих проектов: строительства спортивных, торговых, культурно-досуговых, производственных, жилых и других объектов. Размер годовой арендной платы составил почти 5 млрд рублей", - сказал Гаман.

По его словам, больше всего земельных участков граждане и представители бизнеса приобрели или арендовали в ТиНАО - 352. На востоке столицы реализованы 65 объектов, а на западе - 33.

"Для возведения физкультурно-оздоровительных комплексов и объектов спортивного назначения переданы 36 земельных участков. Для обслуживания автотранспорта - 31, для возведения торговых объектов - 23, еще 22 участка арендованы под строительство производств", - добавил Гаман.

VII Московский финансовый форум проходит в столице в четверг. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

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