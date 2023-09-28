ЦБ опубликует осенью рекомендации по управлению климатическими рисками для финорганизаций

Директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова сообщила, что рекомендации будут носить универсальный характер для банков и некредитных финансовых организаций

СОЧИ, 28 сентября. /ТАСС/. Банк России намерен уже этой осенью опубликовать рекомендации финансовым организациям в области управления климатическими рисками. Об этом сообщила директор департамента финансовой стабильности Банка России Елизавета Данилова в ходе XX Международного банковского форума.

"В ближайшее время, наверное, в октябре - ноябре мы уже опубликуем первый документ по рекомендациям в области рисков, и дальше будем детализировать уже по отдельным типам финансовых организаций, чтобы максимально учитывать их специфику", - сказала она.

Как отметила Данилова, рекомендации будут носить универсальный характер для банков и некредитных финансовых организаций, но в дальнейшем, поскольку эта тема очень важная, ЦБ будет разрабатывать и специальные рекомендации, в том числе, возможно, для страховых компаний.

Данилова также заметила, что рекомендации по климатическим рискам касаются тех же важных стадий, что и управление другими рисками. "Мы решили, что будем способствовать обмену информации, диалогу между участниками рынка, взаимному обогащению, обмену идеями и тоже, возможно, будем в рамках дальнейшей работы, например, способствовать проведению стресс-теста, организуя bottom-up по ESG стресс-тестированию", - заключила она.

Кроме этого, Данилова сообщила, что сейчас Банк России готовит более долгосрочный стресс-тест влияния переходных рисков до 2040 года. "Здесь основные факторы - это налоги, которые в мире вводятся для климатического перехода, снижение цены и снижение объемов экспорта. Поэтому считаем, что, наверное, в следующем году такой стресс-тест надо провести совместно с участниками рынка, которые лучше знают свою подверженность и могут дать дополнительный вклад в этот анализ", - отметила она.