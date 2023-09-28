Проект о финграмотности от ДОМ.РФ и Минфина перенесут на платформу для студентов

В проекте "МыСчитаем" за пять месяцев приняли участие 13,5 тыс. человек из 800 городов России, сообщил замгендиректора ДОМ.РФ Алексей Ниденс

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Минфин России планирует создать онлайн-версию игры для школьников, студентов и пенсионеров в рамках развития проекта финансовой грамотности "МыСчитаем". Об этом сообщили в пресс-службе института развития ДОМ.РФ, который реализовывал проект.

"В дальнейшем проект планируется масштабировать и распространять на другие сферы. Так, на 2024 год запланировано создание специализированных версий онлайн-игры, адаптированных под новые целевые аудитории: школьников, студентов и пенсионеров. Но основная цель остается неизменной - обучить финансовому планированию, привить культуру разумного потребления, научить пользованию банковскими продуктами и государственными мерами поддержки населения", - процитировали в пресс-службе директора Департамента финансовой политики Минфина России Ивана Чебескова.

Проект финансовой грамотности "МыСчитаем" был запущен в форме интерактивной обучающей игры при поддержке ДОМ.РФ, Минфина России и программы развития "Другое дело" президентской платформы АНО "Россия - страна возможностей". Его целью было научить в легкой форме создавать "здоровые привычки финансового поведения, вести накопления и эффективнее планировать свой бюджет, в том числе для улучшения жилищных условий", отметил заместитель генерального директора ДОМ.РФ Алексей Ниденс.

"По итогам пяти месяцев в проекте приняли участие 13,5 тыс. человек из 800 городов России. Из них почти 11 тыс. участников определили свой уровень финансовой грамотности, а 4,4 тыс. человек научились формулировать цели накопления и сформировали индивидуальный финансовый план", - отметил он.

В четверг в рамках Московского финансового форума три победителя проекта были награждены сертификатами на путешествие по России.

"Популярность таких образовательных продуктов будет только расти, а результаты говорят сами за себя: в этом году более 13,5 тыс. человек приняли участие в проекте", - привели в пресс-службе ДОМ.РФ слова руководителя программы развития "Другое дело" президентской платформы "Россия - страна возможностей" Кирилла Хвиля.