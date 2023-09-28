Казахстан заявил о готовности увеличить объемы поставок нефти по нефтепроводу "Дружба"

Президент страны Касым-Жомарт Токаев сообщил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу

АСТАНА, 28 сентября. /ТАСС/. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Олафом Шольцем заявил, что республика готова увеличить объемы поставок нефти в Германию по нефтепроводу "Дружба".

"Одним из наших приоритетов является дальнейшее развитие кооперации в энергетической сфере. Как вы знаете, благодаря нашим договоренностям с начала года Казахстан через магистральный нефтепровод "Дружба" отправил в Германию 500 тыс. тонн нефти. По просьбе германских друзей мной подтверждена готовность нашей страны увеличить объемы поставок нефти и придать им долгосрочный характер", - сказал Токаев.

По его словам, в ходе переговоров стороны уделили внимание укреплению партнерства в освоении залежей редких и редкоземельных металлов. "Сочетание конкурентных преимуществ Казахстана и Германии по формуле "сырье, промышленность и технологии" позволит рассчитывать на значительный синергетический эффект для обеих стран. Я предложил канцлеру создать консорциум по реализации совместных сырьевых проектов", - пояснил президент Казахстана.