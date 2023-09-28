В Монголии сообщили о высоком спросе на товары из РФ на открытии международной выставки

Директор компании "Байкал экспо" Татьяна Беседина рассказала, что из 35 российских участников выставки 30 компаний приехали из Республики Бурятия

УЛАН-БАТОР, 28 сентября. /ТАСС/. Продукция российских компаний вызвала высокий спрос у монгольских партнеров и покупателей уже на открытии международной выставки "Улан-Баторское партнерство". Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в Торгово-промышленной палате (ТПП) Монголии по итогам первого дня мероприятия.

"В этом году в нашей выставке участвуют более 200 отечественных и зарубежных компаний из РФ, КНР, Белоруссии. Россию представляют 35 малых и средних предприятий, которые производят стройматериалы, спортивное оборудование и продукты питания. Они уже в день открытия вызвали большой спрос у посетителей", - рассказали в пресс-службе ТПП Монголии.

Директор компании "Байкал экспо" Татьяна Беседина в разговоре с корреспондентом ТАСС сообщила, что из 35 российских участников выставки 30 компаний приехали из Республики Бурятия.

"Руководство двух районов из Бурятии арендовало отдельные павильоны, где презентует продукцию сельских предпринимателей. Завтра, 29 сентября, на российской площадке развернется выставка наших питомников. Их саженцы пользуются ажиотажным спросом у монгольских покупателей", - отметила Татьяна Беседина.