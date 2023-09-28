Амстердам с 2024 года введет самый высокий в ЕС туристический налог

Он достигнет 12,5%

ГААГА, 28 сентября. /ТАСС/. Туристический налог в Амстердаме в 2024 году достигнет 12,5% и станет самым высоким в Евросоюзе. Об этом сообщил новостной портал Dutch News со ссылкой на финансового директора города Хестер ван Бюрен.

По его информации, в Амстердаме будет крупнейший туристический налог в ЕС. Как сообщает Dutch News, Амстердам планирует поднять налог на ночлег до 12,5% от стоимости номера в отеле, при этом пассажиры круизных лайнеров будут платить €11 на человека вместо €8. Финансовый директор города заявила, что, согласно изменениям, туристы будут платить налог в среднем €22 за ночь, а не €15 за номер стоимостью €175, пишет портал. "Это четвертый по высоте показатель в мире", - приводит Dutch News слова Хестер ван Бюрен.

Администрация Амстердама изначально планировала не столь значительное повышение налога, но в итоге предпочла более радикальный вариант. В общей сложности в следующем году город рассчитывает выручить €65 млн за счет туристических сборов, пишет портал.