Правительство Эстонии поддержало предложение о торговом эмбарго против РФ

Предложение также включает блокирование транзита товаров, которые уже подпали под санкции, заявил глава МИД Эстонии Маргус Цахкна

ВИЛЬНЮС, 28 сентября. /ТАСС/. Правительство Эстонии поддержало предложение о полном торговом эмбарго против России. Об этом написал министр иностранных дел республики Маргус Цахкна в социальной сети X (ранее Twitter).

"Сегодня эстонское правительство поддержало предложение по 12-му пакету санкций с акцентом на полное торговое эмбарго против России. Предложение также включает блокирование транзита товаров, которые уже подпали под санкции", - заявил глава МИД Эстонии.

Ранее агентство Bloomberg сообщало со ссылкой на источники, что Евросоюз готов начать обсуждение 12-го по счету пакета санкций в отношении России и может его представить уже в первой половине октября. По их данным, может быть запрещен импорт алмазов из РФ. Кроме того, некоторые страны ЕС призывают ввести ограничения в отношении ядерного сектора России, российского СПГ и IT-сектора, утверждало агентство.