В Москве предложили наделить регионы России дополнительными бюджетными полномочиями

Власти столицы сформировали свои предложения и направили их в Министерство финансов

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Столичные власти направили предложения в Министерство финансов РФ по наделению регионов РФ дополнительными бюджетными полномочиями. Это может способствовать динамичному социально-экономическому развитию, сообщила в ходе Московского финансового форума министр правительства Москвы, руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова.

"Москва всегда очень чутко и оперативно реагирует на все предложения по изменению бюджетного законодательства. Для нас очень важно, чтобы бюджетные правоотношения не были тормозом для динамичного развития регионов и обязательно учитывали региональную специфику. <…> Я считаю, что мы должны продолжить работу по наделению регионов, субъектов РФ дополнительными бюджетными полномочиями", - сказала Зяббарова.

Она отметила, что в настоящее время в Бюджетном кодексе РФ уже наметился положительный тренд по оптимальной децентрализации путем предоставления специальных прав отдельным группам регионов. "Так можно было бы и городам федерального значения дать дополнительные полномочия, регионам-донорам можно было бы предоставить больше прав по управлению собственными ресурсами, не надо их избыточно регулировать на федеральном уровне", - предложила Зяббарова.

По ее словам, власти Москвы сформировали свои предложения и направили их в Министерство финансов РФ.

"Я считаю, что Бюджетный кодекс, создавая определенный бюджетный правопорядок, не должен сковывать развитие, а должен способствовать динамичному социально-экономическому развитию всех публично-правовых образований страны", - подчеркнула Зяббарова.

Также Минфин России отметил вклад руководителя Департамента финансов Москвы Елены Зяббаровой в развитие системы государственных финансов.

Церемония награждения состоялась на Московском финансовом форуме.

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.