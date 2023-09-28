Власти Москвы и регионов создали справочник с практиками по развитию экономпотенциала

Важной частью сборника являются контакты ответственных за реализацию соответствующих практик в регионах

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Власти Москвы и регионов России провели работу по сбору практик, направленных на развитие экономического потенциала территорий. Об этом сообщила министр правительства столицы, руководитель департамента экономической политики и развития Мария Багреева в рамках Московского финансового форума.

"В прошлом году с помощью мер быстрого реагирования мы решали радикальные задачи по поддержке экономики. Сегодня во многом благодаря им в регионах происходит структурная трансформация экономики и на первый план выходят инструменты, направленные на среднесрочные и долгосрочные изменения, создание базы для дальнейшего экономического роста, стимулирование инвестиций и рост бюджетных поступлений. В рамках подготовки к Московскому финансовому форуму мы провели большую работу с регионами по сбору и систематизации практик, направленных на развитие экономического потенциала территорий. Результатом этой работы стал сборник, включающий 180 практик из 59 субъектов Российской Федерации", - сказала Багреева.

По ее словам, благодаря проделанной работе региональные органы власти смогут познакомиться с подходами своих коллег и использовать их опыт. Важной частью сборника являются контакты ответственных за реализацию соответствующих практик в регионах. "Собранные практики не являются универсальными коробочными решениями, они требуют адаптации к региональной специфике. Поэтому нам было важно предоставить возможность обсудить практики с их авторами, получить информацию о том, с какими сложностями столкнулись коллеги при их реализации и как их преодолели", - добавила министр.

Она также отметила, что в Москве одним из главных инструментов повышения экономического и инвестиционного потенциала являются инфраструктурные проекты. "Несмотря на сложные экономические условия, в Москве не был остановлен ни один крупный инфраструктурный проект. При этом мы постарались четко приоритизировать статьи бюджета развития, определив в качестве ключевых транспортные проекты. Они важны не только потому, что обеспечивают связанность территорий внутри города, но и поскольку развитие транспортной инфраструктуры повышает инвестиционную привлекательность районов: там строится новое жилье и создаются рабочие места", - подчеркнула Багреева.

VII Московский финансовый форум проходит в столице 28 сентября. Его тема - "В поисках нового баланса: российская финансово-экономическая система в период мировой трансформации". Организаторами выступают Министерство финансов РФ и правительство Москвы.

ТАСС - генеральное информационное агентство мероприятия.