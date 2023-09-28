Ключевым активом компании является Череповецкий металлургический комбинат

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. "Северсталь" прорабатывает проект строительства комплекса по выпуску окатышей в Череповце, сообщили ТАСС в пресс-службе "Северстали".

"Речь о проекте, который находится в проработке. В случае принятия положительного решения, мы своевременно расскажем рынку детали", - сообщили ТАСС в пресс-службе "Северстали".

"Северсталь" - вертикально интегрированная горнодобывающая и металлургическая компания, один из крупнейших производителей стали в России. Ключевой актив компании - Череповецкий металлургический комбинат, производственная мощность которого составляет около 12 млн тонн стали в год.